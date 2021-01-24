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Hakkari'de şehit olan piyade er Selim Gedik'in naaşı Kocaeli'ye getirildi

Hakkari'de 19 Ocak'ta teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade er Selim Gedik'in (21) naaşı, askeri uçakla Kocaeli'deki Cengiz Topel Askeri Havaalanı'na getirildi.

Tahir Turan Eroğlu   | 24.01.2021
Hakkari'de şehit olan piyade er Selim Gedik'in naaşı Kocaeli'ye getirildi Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu / AA

Kocaeli

Şehidin cenazesini, ailesi, yakınları ve Kocaeli Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, askeri ve mülki erkan karşıladı.

Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı, askeri uçaktan tören mangasınca alınarak Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracına kadar omuzlarda taşındı.

Şehit Gedik'in naaşı, kara yoluyla memleketi Sakarya'ya götürüldü.

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