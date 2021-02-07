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Hakkari'de dağdan kopan kaya parçaları nedeniyle Şemdinli-Yüksekova yolu kapandı

Hakkari'de dağdan kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu Şemdinli-Yüksekova kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sıraç Karadeniz   | 07.02.2021
Hakkari'de dağdan kopan kaya parçaları nedeniyle Şemdinli-Yüksekova yolu kapandı

Hakkari

Hakkari'deki 2 bin 110 rakımlı Şapatan Geçidi'nde, olumsuz hava koşulları nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları yolu kapattı.

Yolda 15 araçtaki yaklaşık 60 kişinin mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri çalışma başlattı.

Bölgeye gelen Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Kısa sürede yoldaki kaya parçaları kaldırılacak ve ulaşım sağlanacaktır"

Büyük kaya parçalarının düşmesi sonucu yolun kapandığını belirten Saklı, "Olayda can kaybı ve yaralanmanın olmaması bizi sevindirdi. Durumu ekiplere bildirdik. Kısa sürede yoldaki kaya parçaları kaldırılacak ve ulaşım sağlanacaktır." dedi.

Bu arada, mahsur kalan bazı yolcuların, kaya parçalarının üzerinden karşı tarafa geçerek Yüksekova'dan gelen araçlarla yolculuklarına devam ettiği görüldü.

Ekiplerin yolun açılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

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