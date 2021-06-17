'Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi'nin ekonomik büyüme hedefimize yardımcı olacağına inanıyorum'
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’da “Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi”nin ardından basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyorum." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.