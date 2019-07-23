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Gümrük kapılarında 'taşıt ön beyan' uygulamasıyla hızlı geçiş başladı

Yurt dışından Türkiye'ye gelmeden önce "taşıt ön beyan" adlı uygulamayla araçlarının kaydını yapan vatandaşlar, gümrük kapılarında uzun kuyruklarda beklemeden işlemlerini tamamlıyor.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 23.07.2019
Gümrük kapılarında 'taşıt ön beyan' uygulamasıyla hızlı geçiş başladı

Ankara

Yurt dışından Türkiye'ye karayoluyla gelen ve internet üzerinden "taşıt ön beyan" adlı uygulamayla araçlarının kaydını yola çıkmadan yaptıran vatandaşlar, gümrük kapılarında işlemlerini daha hızlı tamamlayarak uzun kuyruklarda beklemeden sınırdan geçiyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) yapılan yazılı açıklamada, "taşıt ön beyan uygulaması" ile gümrük kapılarına gelmeden araçlarını sisteme kaydettiren vatandaşların işlemlerinin daha çabuk tamamlandığı ve vatandaşların beklemeden sınırı geçtiği belirtildi.

Yazın tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyen ve memleketlerine gelen yurt dışında yaşayan vatandaşların, her yıl ülkeye girişlerde gümrük kapılarında uzun kuyruklar oluşturduğu anımsatılan açıklamada, Ticaret Bakanlığınca hizmete giren taşıt ön beyan uygulamasıyla gümrük kayıt işlemlerinin artık daha hızlı ve kolay olduğu vurgulandı.

YTB karşılama stantları kurdu

Uygulama sayesinde yurt dışında yaşayan vatandaşların gümrüklere gelmeden araç sahibinin ve aracın bilgilerini sisteme kendilerinin kaydedebildiği belirtilen açıklamada, bu sayede gümrük memurlarınca yapılan işlemlere gerek kalmadan ülkeye hızlı giriş yapılabildiği ifade edildi.

Açıklamada, kayıt işlemleri sırasında araç sahibi araçta yoksa, vekaletle aracı getirenin bilgilerinin sisteme girilmesinin gerektiği de bildirildi.

Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin Ticaret Bakanlığının internet sayfasındaki "e-işlemler" menüsünden kayıt yaptırabileceği belirtilen açıklamada, YTB'nin bu yıl yurt dışından gelen vatandaşların gereksinimlerinin karşılanması ve seyahatlerinin daha güvenli geçmesi için Sırbistan, Macaristan, Hırvatistan ve Bulgaristan sınır kapılarında karşılama stantları kurduğu da vurgulandı.

Ayrıca, geçiş güzergahlarından olan Niş yakınlarındaki bir otelde YTB standının kurulduğu, vatandaşların Sırbistan geçişlerinde karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek için "00 381 63 8162030" numaralı telefon hattının açıldığı ve Kapıkule Sınır Kapısı'nda YTB tarafından yurt dışındaki vatandaşların Türkiye'deki işlemlerini daha kolay yapabilmesi için hazırlanan "Cep Rehberi"nin dağıtıldığı da kaydedildi.

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