Euro
8.70
Dolar
7.37
BIST 100
1,081.19
Altın
1,952.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

'Gri kategori'de aranan terörist Belyan Bozyiğit etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Van'ın Çatak kırsalında 11 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Gri Liste'de aranan Belyan Bozyiğit olduğu belirlendi." denildi.

Cankut Taşdan   | 14.08.2020
'Gri kategori'de aranan terörist Belyan Bozyiğit etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığınca, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında 11 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de bulunan "Destan" kod adlı Belyan Bozyiğit olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında, 11 Ağustos'ta Van'ın Çatak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride yer alan Destan kod adlı Belyan Bozyiğit olduğu tespit edilmiştir."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 72 bini geçti
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1262, Hindistan'da 1007, Meksika'da 627 kişi öldü
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 21 milyonu aştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
DSÖ: Kovid-19 aşısı için dünya en az 100 milyar dolar harcamalı

Benzer haberler

'Gri kategori'de aranan terörist Belyan Bozyiğit etkisiz hale getirildi

'Gri kategori'de aranan terörist Belyan Bozyiğit etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 19, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist yakalandı

MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 19, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist yakalandı
Polisin ikna ettiği PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Polisin ikna ettiği PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi