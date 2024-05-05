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Emine Erdoğan'dan "Dünya Ebeler Günü" paylaşımı

Emine Erdoğan, "Ellerine doğan hayatların sağlığı için büyük bir özveriyle emek veriyorlar. Bu kadim mesleğin mensupları, ebelerimizin Dünya Ebeler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
Emine Erdoğan'dan "Dünya Ebeler Günü" paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dünya Ebeler Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğum yaşamın bir mucizesi. Bu mucizenin ilk tanığı ebelerimiz, asırlardır doğal doğum deneyiminde annelerin en önemli rehberi. Ellerine doğan hayatların sağlığı için büyük bir özveriyle emek veriyorlar. Bu kadim mesleğin mensupları, ebelerimizin Dünya Ebeler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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