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Görevden uzaklaştırılan Kars Belediye Başkanı Bilgen'in yerine Kars Valisi Öksüz görevlendirildi

Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, İçişleri Bakanlığının onayı ile görevinden uzaklaştırıldı. Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Kemal Karadağ   | 02.10.2020
Görevden uzaklaştırılan Kars Belediye Başkanı Bilgen'in yerine Kars Valisi Öksüz görevlendirildi

Ankara

Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, İçişleri Bakanlığının onayı ile görevinden uzaklaştırıldı. 

Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

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