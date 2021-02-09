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Türkiye

Göbeklitepe yakınlarındaki gizemli monolitin kaybolması vatandaşları şaşırttı

Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada 4 gün önce toprağa saplı halde bulunan ve bu sabah kaybolduğu görülen metal blok (monolit) yöre halkında şaşkınlık ve merak uyandırdı.

Müslüm Etgü   | 09.02.2021
Göbeklitepe yakınlarındaki gizemli monolitin kaybolması vatandaşları şaşırttı Fotoğraf: Müslüm Etgü/AA

Şanlıurfa

Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada 4 gün önce toprağa saplı halde bulunan ve bu sabah kaybolduğu görülen metal blok (monolit) yöre halkında şaşkınlık ve merak uyandırdı.

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki tarlaya 5 Şubat gecesi konulan ve bulunduğu günden bu yana vatandaşların ilgi odağı haline gelen metal blokun, bu sabah kaybolduğu görüldü.


Tarla sahibi Fuat Demirdil, gazetecilere yaptığı açıklamada, metal blokun 4 gün önce bilinmeyen kişiler tarafından tarlasına konulduğunu hatırlattı.

Metal blokun ne amaçla konulduğunu bilmediklerini ifade eden Demirdil, "Tanıtım için mi reklam için mi tarlama konuldu bilmiyoruz. Bu sabah metal blokun yerinde olmadığını gördük. Vatandaşlar da daha metal blokun gizemini çözemiyor." dedi.

Mahalle sakinlerinden Hasan Yıldız da akşam metal blokun yerinde durduğunu ancak sabah geldiğinde kaybolduğunu gördüğünü söyledi.

Bu konuda merakları giderecek bir açıklama beklediklerini ifade eden Yıldız, "Metal blokun reklam amaçlı bırakıldığını düşünüyoruz. Bu sayede bizim mahallemiz de tanındı." diye konuştu.

"İlk günden bu yana herkes merak içinde"

Ahmet Kaçar da metal blok tarlaya saplı hale bulunduktan sonra mahalleye ilginin arttığını anlattı. 

Bölgeye 4 gündür her yerden insan geldiğini dile getiren Kaçar, şöyle konuştu:

"Kimse metal blokun ne olduğunu bilmiyor. Yetkililerden sorduğumuzda kimsenin bilgisi yok. İlk günden bu yana herkes merak içinde, ne için getirilmişti, bilmiyoruz. Valimiz de buraya geldi, incelemede bulundu. Mahalleli olarak metal blokun reklam için mi tanıtım için mi ne için konulduğunu bilmiyoruz ama bölgemizin tanıtımı için iyi oldu. Hatta bizler bu ilgiden dolayı sevindik. Bu sabah alıp götürmüşler."

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