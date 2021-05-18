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Türkiye

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile görüştü

Zafer Fatih Beyaz   | 18.05.2021
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile görüştü

Ankara

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile görüştü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Orgeneral Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir araya geldi.

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