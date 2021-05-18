Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile görüştü
Ankara
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile görüştü.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Orgeneral Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir araya geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.