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Gebze Belediye Meclisinin CHP'li üyesi Osman Kurum, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, PKK silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Gebze Belediye Meclisinin CHP'li üyesi Osman Kurum'u görevinden uzaklaştırdı.

Cankut Taşdan   | 10.03.2021
Gebze Belediye Meclisinin CHP'li üyesi Osman Kurum, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı

Ankara

Edinilen bilgiye göre Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Şubat 2021'de Kurum'u "PKK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkemenin kararına istinaden Gebze Belediye Meclisinin CHP'li üyesi Osman Kurum, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.

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