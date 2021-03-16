Gaziantep yıl sonunda Gaziray Elektrikli Tren Seti'ne kavuşacak
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gaziray Banliyö Hattı ve Hafif Raylı Ulaşım Projesi" kapsamında yapılacak 8 elektrikli tren setinin (32 araç) yıl sonunda kente getirileceğini bildirdi.
Sakarya
Ocak ayında imzaları atılan proje kapsamında üretilecek 8 elektrikli tren setinin görüşmeleri için Sakarya'daki Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ'ye (TÜRASAŞ) gelen Gaziantep Valisi Davut Gül ve Şahin'i, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TÜRASAŞ Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar, Genel Müdür Yardımcısı İrfan İpşir ve TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürü Erdal Aba karşıladı. Toplantı salonunda gerçekleşen sunumun ardından fabrikada incelemelerde bulunan Gül ve Şahin, yetkililerden üretim hatlarındaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, Sakarya'nın kendileri için çok önemli yüksek teknoloji merkezi olduğunu belirtti. Gaziantep olarak 25 kilometrelik Gaziray'ın altyapısının Sakarya'da yapılacak olmasından dolayı çok mutlu ve şerefli olduklarını dile getiren Şahin, "Kendi hikayemizi ve destanımızı yazıyoruz. Sakarya'da bu üretim merkezi olmasaydı, bunu başaramazdık." dedi.
"Yıl sonunda inşallah milli trenimizi şehrimize getireceğiz"
Şahin, Çin, İspanya ve Güney Kore'nin çok mücadele ettiğini ancak trenin yerli olmasını istediklerini vurgulayarak şunları söyledi:
"Bunu birlikte başardık. Bugün gelmemizin nedeni, altyapımız çok hızlı şekilde tamamlanıyor, sinyalizasyonumuz bitiyor. Gaziantep'in kurtuluşu olan 25 Aralık'ta düğmeye basmak istiyoruz. Zaman çok önemli bizim için. Birlikte verilmesi gereken kararlar var. İç dizayn, renk, otomasyon, yazılım ve donanımla alakalı hem kendi teknik ekibimiz hem de Valimizle görüşlerimizi bildirdik. 2 ekip birbiriyle çok uyumlu çalışıyor. Yıl sonunda da inşallah milli trenimizi şehrimize getireceğiz."
Fabrikada yerli ve milli kaynaklarla tasarım ve üretimi tamamlanan Milli Elektrikli Tren Seti'ni de kullanan Şahin ve Gül, daha sonra Valiliği ziyaret etti. Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra basına kapalı görüşen heyet, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığına da ziyarette bulundu.
Başkan Ekrem Yüce, Gül ve Şahin'i ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Şahin de yerli ve milli sanayi geliştirme çalışmalarını sürdürdüklerine değinerek kardeş Sakarya şehriyle çok güçlü paydaş ve ortak olacaklarını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.