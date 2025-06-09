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Ekonomi

TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü'ndeki GES çalışmalarında sona gelindi

Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü'ndeki fabrikalarda elektrikli tren setlerinin, hızlı trenlerin, banliyö araçlarının imalatları ile raylı sistem araçlarının bakım ve onarımında güneş enerjisinin kullanılacağını belirtti.

Seda Tolmaç  | 09.06.2025 - Güncelleme : 09.06.2025
TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü'ndeki GES çalışmalarında sona gelindi

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu bölge müdürlüğünde devam eden güneş enerjisi santrali (GES) çalışmalarında sona gelindiğini bildirdi.

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Şirketin, Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç imalatçısı olduğunu, kullandığı ileri teknoloji ürünler ve gerçekleştirdiği büyük yatırımlarla adından sıkça söz ettirdiğini belirten Uraloğlu, enerji alanında da dev bir projeyi hayata geçirmek üzere olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, şirketin Sakarya Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde fabrika çatılarına GES kurulması için başlatılan çalışmalara değinerek, şunları kaydetti:

"GES projemizi tamamladığımızda toplam 2 bin 310 kilovat elektrik gücü elde edeceğiz ve tren üretiminde kullanılan elektriğin en az yüzde 90'ını yenilenebilir enerjiden karşılayacağız. Bu sayede üretim girdileri içerisinde önemli bir paya sahip olan enerji maliyetlerini düşürerek rekabet gücünün artırılması ve enerji arz güvenliğinin sağlanması en büyük kazanımımız olacak."

Projeyle yılda yaklaşık 3 milyon 350 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üreterek, güncel elektrik maliyetleriyle ekonomiye yıllık ortalama 14 milyon lira, 10 yıllık süreçte ise yaklaşık 500 milyon lira katkı sağlayacaklarını vurgulayan Uraloğlu, yaklaşık 670 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk gelen çalışmayla 1739 ton karbondioksit emisyonunun önüne geçileceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, ulaşımın her alanında sürdürülebilir gelecek için çevreci yatırımları hayata geçirdiklerinin altını çizerek, "GES ile ürettiğimiz elektrik enerjisiyle Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü'müzde yer alan fabrikalarda elektrikli tren setlerinin, hızlı trenlerin, banliyö araçlarının imalatları ile raylı sistem araçlarının bakım ve onarımında güneş enerjisini kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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