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Gaziantep merkezli FETÖ operasyonu: 50 gözaltı

Gaziantep merkezli 22 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 57 kişiden 50'si yakalandı.

Mehmet Akif Parlak   | 23.02.2021
Gaziantep merkezli FETÖ operasyonu: 50 gözaltı

Gaziantep

Gaziantep merkezli 22 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 57 kişiden 50'si yakalandı.

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