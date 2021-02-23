Gaziantep merkezli FETÖ operasyonu: 50 gözaltı
Gaziantep merkezli 22 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 57 kişiden 50'si yakalandı.
Gaziantep
Gaziantep merkezli 22 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 57 kişiden 50'si yakalandı.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.