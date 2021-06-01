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Fuat Oktay başkanlığında 4. Yargı Paketi'ndeki düzenlemelere ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı

Toplantıda kasten öldürme ve yaralama, eziyet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının, boşanılan eşe karşı işlenmesi durumunda nitelikli hal olarak belirlenmesi görüşüldü.

Abdullah Yasin Güler   | 01.06.2021
Fuat Oktay başkanlığında 4. Yargı Paketi'ndeki düzenlemelere ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı

Ankara

İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında 4. Yargı Paketi'nde yapılacak düzenlemelere ilişkin ikinci değerlendirme toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve bakanlık bürokratlarının yanı sıra TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, milletvekilleri ile ilgili bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyeleri, Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, kasten öldürme ve yaralama, eziyet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının boşanılan eşe karşı işlenmesi durumunda nitelikli hal olarak belirlenmesi görüşüldü.

Savunma hakkının geliştirilmesi, koruma tedbirleri bakımından kişi hak ve hürriyetlerinin güçlendirilmesinin değerlendirildiği toplantıda, mahkemeye erişim hakkının güçlendirilmesi, özel hayatın korunması gibi konular da ele alındı.






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