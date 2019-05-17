FETÖ'nün 'TÜBİTAK yapılanması' operasyonunda 7 şüpheli adliyede
FETÖ'nün "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kocaeli
FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüpheli adliyeye çıkarıldı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK Gebze Yerleşkesindeki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan biri aktif görevdeki 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK Gebze Yerleşkesindeki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti.
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.
Gözaltına alınan zanlılardan birinin aktif görevde olduğu, diğerlerinin ise daha önce ihraç edildiği öğrenilmişti.
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