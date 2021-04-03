Euro
9.57
Dolar
8.12
BIST 100
1,430.19
Altın
1,729.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 33 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından hakimlikçe salıverilen, savcılığın itirazı üzerine tutuklanmalarına karar verilen 33 şüpheliden 15'i yakalanarak tutuklandı.

Meriç Ürer   | 03.04.2021
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 33 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı

İzmir

Alınan bilgiye göre, İzmir merkezli 53 il ve KKTC'de 23 Mart'ta başlatılan operasyonda gözaltına alınmalarının ardından sulh ceza hakimliğince serbest bırakılan 95 zanlının tutuklanması için savcılıkça itirazda bulunuldu.

İtirazı inceleyen hakimlik, 33 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.

Yakalanan zanlılardan 15'i tutuklandı.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart'ta 123'ü muvazzaf 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 53 il ve KKTC'de düzenlenen operasyonda 172 zanlı yakalanmıştı.

Şüphelilerden 135'i tutuklanmaları, biri adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Zanlılardan 41'i tutuklanmış, 92'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 95'i salıverilmişti.

Şüphelilerden 30'unun etkin pişmanlıktan faydalandığı, 5'inin delil durumu nedeniyle kolluk birimince serbest bırakıldığı ve takipsizlik kararı verildiği, birinin de sağlık sorunları yüzünden salıverildiği, 3'ü hakkında mükerrer işlem yapıldığı kaydedilmişti.

Zanlılardan 9'unun henüz yakalanamadığı öğrenilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 123 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de Oxford-AstraZeneca aşısı olan 7 kişi kan pıhtılaşması sonucu öldü
Türkiye aşı tablosu
Azerbaycan'da nüfusun yüzde 80'inin aşılanması hedefleniyor
Hindistan'da günlük Kovid-19 vakası sayısı Eylül 2020'nin ardından en yüksek seviyeye çıktı

Benzer haberler

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 33 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 33 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı

Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 25 kişi tutuklandı

Kuzey Makedonyalı milletvekilinden 'FETÖ’nün ülkedeki işleyişi bir kamu sırrı' vurgusu

Kuzey Makedonyalı milletvekilinden 'FETÖ’nün ülkedeki işleyişi bir kamu sırrı' vurgusu
Adana'da PKK/KCK operasyonunda 8 gözaltı

Adana'da PKK/KCK operasyonunda 8 gözaltı
FETÖ'nün 'hakim-savcı sınav çalışma evleri'ne yönelik soruşturmada 14 zanlı yakalandı

FETÖ'nün 'hakim-savcı sınav çalışma evleri'ne yönelik soruşturmada 14 zanlı yakalandı