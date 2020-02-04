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FETÖ'nün 'mahrem imam' yapılanmasına soruşturma: 50 gözaltı kararı

Konya merkezli 22 ilde, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 50 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Savaş Güler   | 04.02.2020
FETÖ'nün 'mahrem imam' yapılanmasına soruşturma: 50 gözaltı kararı

Konya

Konya merkezli 22 ilde, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 50 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

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