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FETÖ üyeliğinden aranan emekli emniyet müdürü Esenboğa Havalimanı'nda yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden aranan emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü A.G, Esenboğa Havalimanı'nda yakalanarak tutuklandı.

Aykut Karadağ,Cankut Taşdan   | 18.03.2021
FETÖ üyeliğinden aranan emekli emniyet müdürü Esenboğa Havalimanı'nda yakalandı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Esenboğa Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya'daki FETÖ davasında tutuksuz yargılanan ancak adli kontrol gereği imza vermeye gitmesi gerekirken bu kurala uymadığı için hakkında arama kararı çıkarılan A.G'nin Ankara'dan uçakla Antalya'ya gideceği bilgisine ulaştı.

A.G, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Eşi de öğretmenlikten ihraç edilmiş

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan A.G'nin 1. sınıf emniyet müdürü olarak görev yaparken KHK ile kamudan ihraç edildiği, öğretmen olan eşi hakkında da ihraç kararının bulunduğu öğrenildi.

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