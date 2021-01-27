Euro
8.96
Dolar
7.37
BIST 100
1,536.11
Altın
1,848.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

FETÖ soruşturmasında 3'ü emekli tuğgeneral 4 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında 3'ü emekli tuğgeneral, biri sivil mahrem imam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Barış Kılıç   | 27.01.2021
FETÖ soruşturmasında 3'ü emekli tuğgeneral 4 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) bildirimi üzerine yapılan çalışma sonucu FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan emekli tuğgeneraller C.Ç, N.C, S.A. ile bir mahrem imam hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Ankara ve daha önce görev yaptıkları illerde, büfe, bakkal, market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar ile bağlı oldukları mahrem imamların kullanımındaki operasyonel hatlar üzerinden sivil imamlarla iletişim sağladıkları tespit edilen emekli askerler ve mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamaya göre, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Bu arada İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hakkında gözaltı kararı verilen 4 kişiden 3'ü gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya’da son 24 saatte 982 kişi Kovid-19’dan hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 aşısı yapılan beyazların oranı, siyahi ve Latinlerin iki katı
Japonya'da kampanyalar turizm bağlantılı Kovid-19 vakalarını 6,8 kat artırdı
Endonezya’da Kovid-19 aşısı Sinovac'ın ikinci dozu uygulanmaya başlandı
Kanada’da geliştirilen Kovid-19 aşısının klinik testlerine başlandı

Benzer haberler

FETÖ soruşturmasında 3'ü emekli tuğgeneral 4 kişi hakkında gözaltı kararı

FETÖ soruşturmasında 3'ü emekli tuğgeneral 4 kişi hakkında gözaltı kararı

Avukatlıktan hakim savcılığa geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 44 gözaltı kararı

Başkentte Polis Memurluğu Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturmasında 9 gözaltı kararı