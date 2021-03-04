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Fenerbahçe Beko, yarın Fransa'nın Asvel takımıyla karşılaşacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında yarın deplasmanda Fransa temsilcisi Asvel ile karşılaşacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 04.03.2021
Fenerbahçe Beko, yarın Fransa'nın Asvel takımıyla karşılaşacak

İstanbul

Lyon'da Astroballe Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak.

Anadolu Efes mağlubiyetinin ardından AX Armani Exchange Milan'ı 100-92 yenen sarı-lacivertliler, ligdeki galibiyet sayısını 16'ya yükseltti. Geride kalan maçlarda 11 de yenilgi alan Fenerbahçe Beko, puan cetvelinin 8'inci sırasında bulunuyor.

Avrupa Ligi'nde 12 galibiyet, 15 yenilgisi bulunan Asvel ise 12. basamakta yer alıyor.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 81-59 kazanmıştı.

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