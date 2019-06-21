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Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün korumasına tutuklama

FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan astsubay Nihat O. tutuklandı.

Meriç Ürer   | 21.06.2019
Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün korumasına tutuklama

İzmir

FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ün yakın korumalığını yapan astsubay Nihat O. tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 18 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Nihat O, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nihat O, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Astsubay Nihat O'nun, Hilmi Özkök'ün koruma ekibinden olduğu, arandığını öğrenince durumu Özkök'e bildirip izne ayrıldığı ve soruşturmanın yürütüldüğü İzmir'e geldiği öğrenildi.

İzmir merkezli 30 ilde, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızdıkları, "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen FETÖ mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında, aktif görevdeki bir albay, bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, 3 üsteğmen ve 37 astsubay, 4 uzman çavuş ile TSK'den ilişiği kesilen 17 kişi olmak üzere toplam 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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