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Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, tedavi altına alındı.

Mehmet Çalık   | 27.07.2019
Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Aydın

Alınan bilgiye göre, Kuşadası'ndaki yazlığında rahatsızlanan Yaşar Büyükanıt, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Burada acil serviste tedavi altına alınan Büyükanıt'ın, ambulans uçakla Adnan Menderes Havalimanından, İstanbul'a sevk edileceği öğrenildi.

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