Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, tedavi altına alındı.
Aydın
Alınan bilgiye göre, Kuşadası'ndaki yazlığında rahatsızlanan Yaşar Büyükanıt, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada acil serviste tedavi altına alınan Büyükanıt'ın, ambulans uçakla Adnan Menderes Havalimanından, İstanbul'a sevk edileceği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.