Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.03
Dolar
5.31
BIST 100
105,082.30
Altın
1,324.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Türkiye

Eski Danıştay üyesi Özcan'a FETÖ üyeliğinden hapis cezası

Eski Danıştay üyesi Mithat Özcan'a, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kemal Karadağ  | 26.02.2019
Eski Danıştay üyesi Özcan'a FETÖ üyeliğinden hapis cezası

Ankara

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanık eski Danıştay üyesi Mithat Özcan, avukatı ve yakınları katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Özcan, iddiaları reddetti.

Savunmasının ardından son sözleri sorulan Özcan, beraatını istedi.

Karar

Verilen aranın ardından toplanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından okundu.

Karara göre, sanık Özcan'a "FETÖ'ye üye olmak" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 7 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza, yarı oranında artırılarak 10 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak, ceza 8 yıl 9 aya indirildi.

Mahkeme heyeti, ayrıca Özcan'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
27. yılında Hocalı soykırımı: Nedenler ve sonuçlar
BAE ve Suudi Arabistan Kızıldeniz’i bir içdeniz haline getirmeye çalışıyor
Suudi medyasının Türkiye karşıtlığı ve acınası hali
AB çıkarları için 'demokrasiyi' askıya aldı
Cezayir’de değişim mümkün mü?

Benzer haberler

Batman'daki darbe girişimi davasında 3 eski askere ağırlaştırılmış müebbet

Batman'daki darbe girişimi davasında 3 eski askere ağırlaştırılmış müebbet

Sahte kimlikle yakalanan FETÖ zanlısı Zahide Üner tutuklandı

Şanlıurfa'daki FETÖ davasında 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

FETÖ şüphelilerini yurt dışına kaçıran şebekeye operasyon

FETÖ şüphelilerini yurt dışına kaçıran şebekeye operasyon
'FETÖ'nün 28 Şubat'taki izleri sonradan anlaşıldı'

'FETÖ'nün 28 Şubat'taki izleri sonradan anlaşıldı'
'Tanımadığım siviller söyletti' diyerek inkarı seçti

'Tanımadığım siviller söyletti' diyerek inkarı seçti