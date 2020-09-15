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Türkiye

Eski Ağrı Belediye Başkanı Sakık'a 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi

Eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, "terör örgütüne yardım" ve "propaganda" suçlarından 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Abdullah Söylemez   | 15.09.2020
Eski Ağrı Belediye Başkanı Sakık'a 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi

Ağrı

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Sakık ve avukatı katılmadı. 

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, Sırrı Sakık'ın çeşitli suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

Ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sakık'a "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 8 ay, "terör örgütüne yardım etme" suçundan da 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

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