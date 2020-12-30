Erdoğan, Viyana'daki terör saldırısında yaralanan Türkleri kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Viyana'daki terör saldırısında yaralanmasına rağmen bir polis memurunu kurtaran Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen'i kabul etti.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Viyana'daki terör saldırısında yaralanmasına rağmen bir polis memurunu kurtaran Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen'i kabul etti.
Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.
Erdoğan, daha önce de Gültekin ve Özen ile telefonda görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.