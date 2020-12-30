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Erdoğan, Viyana'daki terör saldırısında yaralanan Türkleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Viyana'daki terör saldırısında yaralanmasına rağmen bir polis memurunu kurtaran Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen'i kabul etti.

Mehmet Tosun   | 30.12.2020
Erdoğan, Viyana'daki terör saldırısında yaralanan Türkleri kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Viyana'daki terör saldırısında yaralanmasına rağmen bir polis memurunu kurtaran Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen'i kabul etti.

Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.

Erdoğan, daha önce de Gültekin ve Özen ile telefonda görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletmişti.

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