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Erdoğan karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'den gelip karantina altında bulunurken sevk edildiği hastanede doğum yapan Sevda Gül'ü telefonla arayarak kutladı.

Berk Özkan   | 28.03.2020
Erdoğan karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti

İstanbul

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mart'ta KKTC'den gelip Mersin Kız Yurdu'nda karantina altında bulunurken önceki gün doğumunun yaklaşması üzerine sevk edildiği Mersin Şehir Hastanesi'nde sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getiren Sevda Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Sevda Gül ve eşi Aykut Gül'ü tebrik eden Erdoğan, çiftin Azra adını verdikleri bebekleri ve annenin sağlık durumu hakkında da bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azra bebeğe ve çiftin 4 yaşındaki diğer evladı Ayaz'a hayırlı ve sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu.

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