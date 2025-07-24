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Dünya

KKTC'de aşırı sıcaklar nedeniyle günün belirli saatlerinde dışarıda çalışmak yasaklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) aşırı sıcaklar nedeniyle günün belirli saatlerinde dışarıda çalışmaya yasak getirildi.

Mehmet Kemal Firik  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
KKTC'de aşırı sıcaklar nedeniyle günün belirli saatlerinde dışarıda çalışmak yasaklandı

Lefkoşa

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Dairesi'nin hava sıcaklığıyla ilgili tahminleri ve iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yüksek hava sıcaklığı altında çalışmanın riskli olduğu belirtildi.

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Açıklamada, 24 Temmuz Perşembe gününden 27 Temmuz Pazar'a kadar 12.00 ila 16.00 saatlerinde dışarıda sürekli çalışmanın yasaklandığı duyuruldu.

Perşembeden itibaren tarım ve inşaat sektöründeki iş verenlerin yasağa uymak koşulu ile çalışma saatlerini belirleyebilecekleri vurgulanan açıklamada, "Erken işe başlama kapsamında, inşaat işinin bulunduğu yere agrega, hazır beton, diğer inşaat malzemesi ve iş makinesi taşınması yapılabilir." ifadesi kullanıldı.

KKTC Meteoroloji Dairesi hafta başında Ada'daki hava sıcaklığının 22-28 Temmuz'da, iç kesimlerde 41-44, sahillerde ise 34-37 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiğini açıklamıştı.

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