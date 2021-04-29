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Emekli Orgeneral Servet Yörük vefat etti

Eski Jandarma Genel Komutanlarından Emekli Orgeneral Servet Yörük (71) vefat etti.

Hanife Sevinç   | 29.04.2021
Emekli Orgeneral Servet Yörük vefat etti

İstanbul

Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren 44. Jandarma Genel Komutanı Yörük için yarın saat 14.30'da Selimiye Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.

Yörük'ün cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Samsun'da 1950'de dünyaya gelen Yörük, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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