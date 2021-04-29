Emekli Orgeneral Servet Yörük vefat etti
Eski Jandarma Genel Komutanlarından Emekli Orgeneral Servet Yörük (71) vefat etti.
İstanbul
Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren 44. Jandarma Genel Komutanı Yörük için yarın saat 14.30'da Selimiye Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.
Yörük'ün cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
Samsun'da 1950'de dünyaya gelen Yörük, evli ve 2 çocuk babasıydı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.