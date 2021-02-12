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Elazığlı kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı, 107 yaşında hayatını kaybetti

Fethi Sekin Şehir Hastanesinde bugün hayatını kaybeden 6 çocuk babası Nazırlı'nın cenazesi yarın saat 14.00'te son yolculuğuna uğurlanacak.

İsmail Şen   | 12.02.2021
Elazığlı kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı, 107 yaşında hayatını kaybetti

Elazığ

Elazığ'da kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Genel durum bozukluğu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesinde bugün hayatını kaybeden 6 çocuk babası Nazırlı'nın (107) cenazesinin, yarın saat 14.00'te İzzetpaşa Camisi'nde kılınacak namazın ardından Harput Mezarlığı'ndaki aile mezarlığına defnedileceği bildirildi.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nazırlı'ya Allah'tan rahmet dileyerek şunları kaydetti:

"Elazığımızda sayısız hafız ve ilim sahibi insanı yetiştiren Hafız Abdullah Nazırlı'yı 107 yaşında dar'ül-bekaya uğurlamanın hüznü içindeyiz. Müstesna büyüğümüze Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum."

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