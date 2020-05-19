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Elazığ'da maske takmayan 14 kişiye 44 bin 100 lira ceza uygulandı

Elazığ'da, koronavirüs tedbirlerine rağmen maske takmayan 14 kişiye, 44 bin 100 lira ceza kesildi.

İsmail Şen   | 19.05.2020
Elazığ'da maske takmayan 14 kişiye 44 bin 100 lira ceza uygulandı

Elazığ

Alınan bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde devriye görevi sırasında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda 10 kişinin maskesiz dolaştığını tespit etti. 

Maskesiz dolaşan 10 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince toplam 31 bin 500 lira idari ceza kesildi.

Ayrıca, bir güzellik salonunda yapılan denetimde 2 çalışan ile 2 müşteriye koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları için toplam 12 bin 600 lira ceza uygulandı. İş yeri ise 10 gün süreyle faaliyetlerinden men edilerek geçici süreyle kapatıldı.

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