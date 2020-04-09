Euro
7.36
Dolar
6.76
BIST 100
94,615.56
Altın
1,655.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Elazığ Valisi Kaldırım koronavirüs tedbirlerini ihlal eden hurdacının cezasını iptal etti

Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden bir hurdacıya kesilen 5 bin 606 liralık ceza, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla iptal edildi.

İsmail Şen   | 09.04.2020
Elazığ Valisi Kaldırım koronavirüs tedbirlerini ihlal eden hurdacının cezasını iptal etti

Elazığ

Alınan bilgiye göre, güney çevre yolunda uygulama yapan polis ekipleri, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında geri dönüşüm malzemelerinin ilgili fabrikanın resmi çalışanları haricinde toplanmasının yasaklanmasına rağmen bir kişinin sepetli motorla hurda taşıdığını belirledi. 

Aracı durduran ekipler, sürücü A.K'ya yetersiz ehliyet ve amacı dışında araç kullanmaktan 2 bin 456 lira idari para cezası ile Hıfzıssıhha Kanunu'nu hükmünce koronavirüs tedbirlerine aykırılıktan 3 bin 150 lira para cezası kesti.

Olayla ilgili gelişmeleri öğrenen Vali Kaldırım'ın talimatıyla hurdacıya verilen ceza iptal edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in oğlu koronavirüse yakalandı
New York'a Kovid-19'un Asya'dan değil Avrupa'dan bulaştığı iddia edildi
ABD'de Türklerin en yoğun yaşadığı kentin Belediye Başkanı Kovid-19'a yakalandı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı 330 bini aştı

Benzer haberler

Elazığ Valisi Kaldırım koronavirüs tedbirlerini ihlal eden hurdacının cezasını iptal etti

Elazığ Valisi Kaldırım koronavirüs tedbirlerini ihlal eden hurdacının cezasını iptal etti