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El yazısıyla doldurulan çalışma izni/görev belgelerine sıkı denetim

El yazısıyla doldurulan çalışma izni/görev belgelerinin, kolluk birimlerince fotoğrafının çekilerek sisteme yüklendiği, belgeyi ibraz eden kişinin muafiyet kapsamında olmadığının tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulandığını bildirildi.

Orhan Onur Gemici   | 01.05.2021
El yazısıyla doldurulan çalışma izni/görev belgelerine sıkı denetim Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamındaki sektör çalışanları, çalışma izni/görev belgelerini e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden temin edebiliyor.

Ayrıca tam kapanma sürecinin ilk günlerinde yoğunluktan kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için muafiyet kapsamındaki iş yerleri tarafından el yazsıyla doldurulan çalışma izni/görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olması sağlandı.

Salgının seyrinin kontrol altına alınması amacıyla uygulanan tam kapanma sürecinin başarıyla sonuçlanması için denetimlerini sıkılaştıran İçişleri Bakanlığı, manuel olarak doldurulan çalışma izni/görev belgelerine yönelik de kontrollerini artırdı.

Denetimlerde durdurulan kişilerin zorunlu hallerde el yazısıyla doldurdukları çalışma izni/görev belgeleri, kolluk birimleri tarafından fotoğrafı çekilerek sisteme yükleniyor.

Yapılan sorgulamalarda, belgeyi ibraz eden kişinin muafiyet kapsamında olmadığı halde sokağa çıktığı, yetkisi olmadığı halde usulsüz belge doldurduğunun tespit edilmesi halinde ise cezai işlem uygulanıyor.

Tam kapanma sürecinde, e-başvuru sistemi üzerinden muafiyet kapsamında bulunan 697 bin 599 kişi, çalışma izni belgesi, e-başvuru ve Alo 199 üzerinden 184 bin 40 kişi de seyahat izin belgesi aldı.

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