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Ege'deki turizm beldeleri, kısıtlamasız ilk cumartesiyi hareketli geçirdi

İzmir ve Aydın'ın turistik ilçelerinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk günde yoğunluk yaşandı.

Yusuf Şahbaz,İbrahim Uzun,Ali Rıza Çelebi   | 06.03.2021
Ege'deki turizm beldeleri, kısıtlamasız ilk cumartesiyi hareketli geçirdi Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

İzmir

Ege'deki turizm beldeleri, kısıtlamasız ilk cumartesiyi hareketli geçirdi

İzmir'in turistik ilçelerinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk günde yoğunluk yaşandı. Çeşme'deki Alaçatı Mahallesi de vatandaşların tercihleri arasında yer aldı. Yarı kapasiteyle hizmet veren kafe ve restoranların yoğun olduğu görüldü. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )

İzmir'de çok sayıda vatandaş, hava sıcaklığının 20 dereceye ulaşması dolayısıyla Urla ve Çeşme'deki sahil bölgelerinde vakit geçirdi.

Çeşme'deki Alaçatı Mahallesi de vatandaşların tercihleri arasında yer aldı. Yarı kapasiteyle hizmet veren kafe ve restoranların yoğun olduğu görüldü.

Denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri, maske ve sosyal mesafe tedbirlerini ihlal eden vatandaşları uyardı.

Selçuk ilçesinde yer alan Şirince Mahallesi'nin ise diğer merkezlere göre daha sakin bir gün geçirdiği görüldü.

Şirince Türetim Derneği Başkanı Uğur Kaya, mahalle esnafının beklediği iş hacmini yakalayamadığını belirterek, "Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından ilk hafta sonu yaşanması nedeniyle otel ve pansiyonlardaki doluluk yüzde 50 civarında seyrediyor. İlerleyen haftalarda virüsün seyrine göre eski günlere döneceğimizi umuyoruz." dedi.

Kuşadası'nda da yoğunluk

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de güneşli havayı fırsat bilenler sahillere yöneldi.

Kadınlar Denizi Sahili ile İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Didim'de ise etkili olan rüzgar nedeniyle ağırlıklı olarak vatandaşlar evlerinde kaldı.

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