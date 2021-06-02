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Ege Üniversitesi hukuk fakültesine 39 yıl sonra yeniden kavuştu

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Budak, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla üniversite olarak 39 yıl sonra hukuk fakültesine yeniden kavuştuklarını bildirdi.

Haydar Toprakçı   | 02.06.2021
Ege Üniversitesi hukuk fakültesine 39 yıl sonra yeniden kavuştu

İzmir

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla üniversite bünyesinde hukuk fakültesi kurulduğunu hatırlattı.

Yazılı açıklamasında Ege Üniversitesinde 1978'de kurulan hukuk fakültesinin 1982'de kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesine alındığını ifade eden Budak, üniversite olarak 39 yıl sonra hukuk fakültesine yeniden kavuştuklarını belirtti.

Türkiye'de hukuk sektörü iş yükünün sürekli arttığını belirten Budak, şunları kaydetti:

"Bölgemizde hukuk eğitimi almak isteyen kişiler için yeni olanaklar yaratmak istiyoruz. Köklü bir geçmişe ve ciddi imkanlara sahip üniversitemizin diğer alanlarda olduğu gibi hukukçu yetiştirilmesinde de bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğinden eminiz. Hukuk alanına özgü uygulama ve araştırma merkezleri kurma olanağına da sahip olacağız. Üniversitemizde disiplinler arası çalışmalara ve iş birliğine, hukuk bilim alanını eklemeyi amaçlıyoruz."

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