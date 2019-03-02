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EDS'yi kurşunladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde Elektronik Denetleme Sistemi'ni kurşunladığı önü sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

Hüseyin Çubuk  | 02.03.2019
EDS'yi kurşunladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

Burdur

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan EDS'den iki gün sinyal alınamaması ve görüntülerde donma olması üzerine bölgeye teknik ekip görevlendirildi. EDS sistemi üzerinde kurşun izlerini fark eden ekip, durumu merkeze bildirdi.

MOBESE görüntülerini inceleyen polis, bir kişinin EDS sistemine silahla ateş ettiğini tespit etti. Gözaltına alınan M.B. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, EDS aracılığıyla yazılan cezaya sinirlendiği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

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