Edirne'de Tunca Nehri kenarındaki tarlalar soğuk nedeniyle buz tuttu
Edirne'de, Tunca Nehri kenarında taşkın sularıyla dolan tarlalar soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.
Edirne
Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası Edirne'de yaşamı güçleştiriyor.
Hava sıcaklığı gece zaman zaman sıfırın altında 5 dereceye kadar düşerken soğuk hava nedeniyle su dolu tarlalar dondu, bitkilerin üzeri kırağıyla kaplandı.
Geçen hafta Tunca Nehri'nin taşması sonucu suyla dolan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı da adeta buz pistine döndü.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte soğuk havanın hafta sonuna kadar sürmesi öngörülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.