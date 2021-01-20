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Edirne'de Tunca Nehri kenarındaki tarlalar soğuk nedeniyle buz tuttu

Edirne'de, Tunca Nehri kenarında taşkın sularıyla dolan tarlalar soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.

Gökhan Zobar   | 20.01.2021
Edirne'de Tunca Nehri kenarındaki tarlalar soğuk nedeniyle buz tuttu Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Edirne'de Tunca Nehri kenarındaki tarlalar soğuk nedeniyle buz tuttu

Edirne'de, Tunca Nehri kenarında taşkın sularıyla dolan tarlalar soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı. ( Gökhan Zobar - Anadolu Ajansı )

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası Edirne'de yaşamı güçleştiriyor.

Hava sıcaklığı gece zaman zaman sıfırın altında 5 dereceye kadar düşerken soğuk hava nedeniyle su dolu tarlalar dondu, bitkilerin üzeri kırağıyla kaplandı.

Geçen hafta Tunca Nehri'nin taşması sonucu suyla dolan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı da adeta buz pistine döndü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte soğuk havanın hafta sonuna kadar sürmesi öngörülüyor.

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