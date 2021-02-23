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Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Türkiye'de hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artması beklenirken, bugün iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise çığ tehlikesi bulunuyor.

Zeynep Canlı   | 23.02.2021
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı Fotoğraf: Ulaş Güven/AA / Hakkari

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren yarın sabah saatlerine kadar ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer de sis hadisesi öngörülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de havanın parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'de zamanla çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Rize ve Artvin kıyı kesiminde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer sis öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayına dikkat

İç Anadolu'da havanın bugün az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Anadolu'da ise havanın parçalı ve az bulutlu olması öngörülüyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer sis tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Marmara Bölgesi'nde hava az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artması öngörülüyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik tahmin edilmiyor.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Denizlerde fırtına beklentisi bulunmuyor.

Dik yamaçlarda çığ riski

Serin ve yağışlı hava kütlesinin yurdu terk etmesiyle doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının ve güneşlenmenin artması beklendiğinden kalın kar örtüsü bulunan yüksek ve dik yamaçlardaki çığ oluşum riskinin gelecek günler için de artabileceği değerlendiriliyor. Çığ riski nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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