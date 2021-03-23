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Diyarbakır'daki nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 32 zanlıdan 21'i yakalandı

Diyarbakır'da HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 21 şüpheli gözaltına alındı.

Osman Bilgin   | 23.03.2021
Diyarbakır'daki nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 32 zanlıdan 21'i yakalandı

Diyarbakır

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, merkez Bağlar ilçesinde 21 Mart'ta düzenlenen nevruz kutlamasında "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle başlattığı soruşturma sürüyor.

Gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı alanda etkinliğin başlangıcı ve bitişine yönelik görüntülerin incelenmesi sonucu terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 32 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 21 zanlı yakalandı.

Operasyonun düzenlendiği adreslerdeki aramada, ruhsatsız av tüfeği, şarjör, 7 şarjör içerisinde fişek, terör örgütünü simgeleyen atkı, etkisiz hale getirilen 2 teröristin fotoğrafı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca nevruz kutlamasında "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan 81 kişiden 13'ü gözaltına alınmıştı.

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