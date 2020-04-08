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Diyarbakır'da sivillere yönelik terör saldırısı: 5 sivil şehit oldu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi. Diyarbakır Valiliği, "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu." açıklamasında bulundu.

Hasan Namlı   | 08.04.2020
Diyarbakır'da sivillere yönelik terör saldırısı: 5 sivil şehit oldu Fotoğraf: Muhsin Taş/AA

Diyarbakır

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik, terör örgütü PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi. 

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güleç Mahallesi kırsalında orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak etti. 

Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Valilik: 5 sivil vatandaşımız şehit oldu

Diyarbakır Valiliği, Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 5 kişinin şehit olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kulp ilçesinin Güleç Mahallesi kırsalında saat 06.30 sıralarında, orman kesimine giden sivil vatandaşların bulunduğu aracın geçişi esnasında, terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendiği belirtildi.

"Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu." ifadesine yer verilen açıklamada, saldırının faillerinin tespit edilmesi ve yakalanması için güvenlik güçlerince operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı ve sabır dilendi.


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