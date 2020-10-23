Euro
9.43
Dolar
7.97
BIST 100
1,197.56
Altın
1,909.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Diyarbakır merkezli 12 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

Diyarbakır merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Aziz Aslan   | 23.10.2020
Diyarbakır merkezli 12 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

Diyarbakir

FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumunda bulunan kişilerce arandığı tespit edilen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askeri personelin de bulunduğu 12 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır
İtalyanlar salgının yeni dalgası karşısında hem endişeli hem de ihtiyatlı
'Hastaların bakışından hastalığın ağırlığını ve şiddetini hissediyorsunuz'
Kovid-19 salgını sonbahar ortasından itibaren yeni bir ivme kazandı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten G20'ye Kovid-19'la mücadelede birlik çağrısı

Benzer haberler

Diyarbakır merkezli 12 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

Diyarbakır merkezli 12 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon: 5 gözaltı

Siirt merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 14 günde 69 kişi öldü

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 14 günde 69 kişi öldü

Gürcistan'daki rehine krizi sona erdi, saldırgan kaçtı

Gürcistan'daki rehine krizi sona erdi, saldırgan kaçtı

Mersin Uluslararası Limanı'nda 220 kilogram kokain ele geçirildi

Mersin Uluslararası Limanı'nda 220 kilogram kokain ele geçirildi