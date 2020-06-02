Euro
7.57
Dolar
6.81
BIST 100
106,828.40
Altın
1,734.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Güney Kıbrıs'taki cami saldırısını kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde, Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yapılan saldırıyı kınadı.

Sefa Şahin, Ziya Ömer Özen   | 02.06.2020
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Güney Kıbrıs'taki cami saldırısını kınadı

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Güney Kıbrıs'ın Limasol şehrindeki Köprülü Camisi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Mabetimize el uzatan bu caniler, bir an evvel bulunmalı, adalet karşısına çıkarılmalıdır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Endonezya'daki Müslümanlar bu yıl Kovid-19 nedeniyle hacca gitmeyecek
Tayland'da bir hafta sonra ilk Kovid-19 ölümü görüldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 623 Meksika'da 237 kişi öldü
THY ABD'deki Türkler için Chicago'dan tahliye uçuşu düzenleyecek
Bakan Koca maske kullanımının önemine ilişkin paylaşımda bulundu

Benzer haberler

KKTC'li siyasetçilerden Rum kesimindeki cami saldırısına tepki

KKTC'li siyasetçilerden Rum kesimindeki cami saldırısına tepki

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Güney Kıbrıs'taki cami saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığından Güney Kıbrıs'ta camiye yönelik saldırıya kınama

Diyanetten 'Hafızlık Tespit Sınavı' duyurusu

Diyanetten 'Hafızlık Tespit Sınavı' duyurusu
TÜBİTAK 60 personel alacak

TÜBİTAK 60 personel alacak
'Bayramlar dilleri farklı olsa da duası bir olan Müslümanların aynı hissiyatı yaşadığı mübarek günlerdir'

'Bayramlar dilleri farklı olsa da duası bir olan Müslümanların aynı hissiyatı yaşadığı mübarek günlerdir'