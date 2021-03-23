Euro
9.35
Dolar
7.84
BIST 100
1,379.25
Altın
1,734.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Divriği'deki Çaltı Çayı, yürüyüş yolu ve asma köprüleriyle turist çekecek

Sivas'ın Divriği ilçesinde, doğal güzelliğiyle dikkati çeken Çaltı Çayı üzerine 1500 metrelik yürüyüş yolu, 3 asma köprü ve kafeterya yapılacak.

Halife Yalçınkaya   | 23.03.2021
Divriği'deki Çaltı Çayı, yürüyüş yolu ve asma köprüleriyle turist çekecek Fotoğraf: Halife Yalçınkaya/AA

Sivas

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Ulu Cami ve Darüşşifası ile inanç turizminde önemli yere sahip Sivas'ın Divriği ilçesi, Çaltı Çayı üzerinde hayata geçirilecek projeyle doğa tutkunlarını ağırlayacak.

Divriği Kaymakamlığınca hazırlanan ve bölgedeki maden firmalarının desteğiyle hayata geçirilecek kanyon projesi kapsamında, Fırat Nehri'nin bir kolu olan Çaltı Çayı üzerine yürüyüş yolları, asma köprüler ve kafeterya yapılacak.

Divriği Kaymakamı Mehmet Bek, AA muhabirine, ilçenin turizm potansiyelini artırmak için Çaltı Çayı Projesi'ni hayata geçireceklerini söyledi.

Proje kapsamında 1500 metre yürüyüş yolu ve 3 asma köprü yapacaklarını, yürüyüş yolu sonunda ise 80 metrekarelik eski baraj binasını kafeteryaya çevirerek vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirten Bek, amaçlarının ilçedeki turizmi alternatifli hale getirmek olduğunu dile getirdi.

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nın, Kes Doğan Kalesi'nin, Anadolu'nun ilk 10 mescidinden biri olan Kale Camisi ve Hüseyin Gazi Türbesi'nin bulunduğu Divriği'nin, inanç turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu aktaran Bek, "Amacımız alternatif oluşturarak vatandaşlarımızın Divriği'ye daha çok gelmesini ve ilçemizde daha çok zaman geçirmesini sağlamak." diye konuştu.

Hedef 200 bin turist

İlçedeki projelere desteğinden dolayı Sivas Valisi Salih Ayhan'a teşekkür eden Bek, şunları kaydetti:

"İnşallah bu projeler tamamlandığında Divriği'nin turizm potansiyeli artacaktır. Pandemi öncesinde Ulu Cami ve diğer tarihi alanlara gelen yerli ve yabancı turist sayımız 100-120 bin civarındaydı. Bu projelerle amacımız yıllık 200 bin civarında kişiyi Divriği'ye çekmek ve ilçemize turizm potansiyeli kazandırmaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte Kovid-19'dan 344 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 22 bin 216 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti
New York'ta Kovid-19 aşılamasında yaş sınırı 50'ye indirildi

Benzer haberler

Divriği'deki Çaltı Çayı, yürüyüş yolu ve asma köprüleriyle turist çekecek

Divriği'deki Çaltı Çayı, yürüyüş yolu ve asma köprüleriyle turist çekecek

Çorum'da üniversite öğrencileri 'Gri Su Tek' sistemiyle yüzde 40 su tasarrufu hedefliyor

Aşık Veysel ölümünün 48. yılında Sivas'taki mezarı başında anıldı

Şarkışlalı hemşehrileri halk ozanı Aşık Veysel'i gururla yad ediyor

Şarkışlalı hemşehrileri halk ozanı Aşık Veysel'i gururla yad ediyor
Sivaslı bağlama ustası, Aşık Veysel'in 107 yıllık bağlamasından ilham alarak saz üretiyor

Sivaslı bağlama ustası, Aşık Veysel'in 107 yıllık bağlamasından ilham alarak saz üretiyor
THY çalışanı, yardım kampanyasıyla 9 köy okulu kütüphanesi ve 1 anaokulu kazandırdı

THY çalışanı, yardım kampanyasıyla 9 köy okulu kütüphanesi ve 1 anaokulu kazandırdı