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Dışişlerinden ABD'nin 'Açık Semalar Antlaşması'ndan çekilme kararına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD'nin Açık Semalar Antlaşması'ndan çekilme kararına ilişkin, "Bu mekanizmanın, tüm katılımcı ülkelerce tam ve amacına uygun şekilde uygulanmasına önem veriyoruz." ifadelerini kullandı

Zuhal Demirci   | 23.05.2020
Dışişlerinden ABD'nin 'Açık Semalar Antlaşması'ndan çekilme kararına ilişkin açıklama

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin Açık Semalar Antlaşması'ndan (ASA) çekilme kararı hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. 

Türkiye'nin de taraf olduğu söz konusu anlaşmanın, konvansiyonel silahların kontrolü bakımından Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisinin yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu mekanizmanın tüm katılımcı ülkelerce tam olarak ve amacına uygun şekilde uygulanmasına önem veriyoruz. Antlaşmanın istikrar ve güvenliğe hizmet edecek şekilde sürdürülmesini temenni ediyoruz."

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