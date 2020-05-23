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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Sınırlarımızda bir oldubittiye hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Türkiye ve Yunanistan'ın, teknik heyetleri arasında yapılmasını teklif ettiği görüşmeler gerçekleştirildiği takdirde sorunun aşılabileceğini belirtti.

Talha Yavuz   | 23.05.2020
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Sınırlarımızda bir oldubittiye hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye ve Yunanistan'ın, teknik heyetleri arasında yapılmasını teklif ettiği görüşmeler gerçekleştirildiği takdirde sorunun aşılabileceğini belirterek, "Sınırlarımızda bir oldubittiye hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir." ifadesini kullandı.

Aksoy, Yunan tarafının Türkiye-Yunanistan hududuna ilişkin iddiaları hakkındaki Bakanlığa yöneltilen soruya, yazılı cevap verdi.

Yunanistan'ın, 15 Nisan'da Dışişleri Bakanlığına Türkiye-Yunanistan kara hududunun Ferre Kupürü bölgesinde tel çit inşa edeceğini duyurduğunu belirten Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız ilgili kurumlarımızla gerekli koordinasyonu yaptıktan sonra 11 Mayıs'ta Yunanistan'a bir nota vererek, kara hududumuzu ihlal etmemesini, bunun için inşaat alanının koordinatlarını paylaşmasını ve sınır komisyonunun toplanmasını talep etmiştir.

Yunanistan'a aynı zamanda ahdi hududumuzu teşkil eden Meriç Nehri yatağının, hududun belirlendiği tarih olan 1926'dan beri doğal ve yapay nedenlerle önemli ölçüde değiştiği, hududun bu bölgesinde iki ülke arasında mutabık kalınmış hassas koordinatların mevcut olmadığı, bu nedenle iki ülke heyetleri arasında teknik koordinasyon yapılmadan çalışmalara başlanmaması gerektiği bildirilmiştir."

"İhlal, anında önlenmiştir"

Aksoy, bu uyarılara ve iş birliği önerilerine rağmen Yunanistan'ın 13 Mayıs'ta arazi tesviye çalışmalarına başladığını belirterek şunları kaydetti:

"(Yunanistan) Ahdi kara hududumuzu ihlal etmiştir. Bu ihlal, ilgili makamlarımız tarafından gerekli tedbirler alınarak anında önlenmiştir. İki ülkenin teknik heyetleri arasında yapılmasını teklif ettiğimiz görüşmeler gerçekleştirildiği takdirde sorun aşılabilecektir. Sınırlarımızda bir oldubittiye hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir."

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