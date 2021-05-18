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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Katar Kızılayı Derneği Gazze Merkezi'ni bombalamasını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Bilgiç, Katar Kızılayı Derneği Gazze Genel Merkezi’nin İsrail tarafından bombalanması ve Şeyh Hamad Bin Halife Al Sani Hastanesi’nin zarar görmesine yol açan İsrail saldırılarını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Şerife Çetin   | 18.05.2021
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Katar Kızılayı Derneği Gazze Merkezi'ni bombalamasını şiddetle kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, konuya ilişkin bir soruya yanıtında, uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olan bu menfur saldırılar neticesinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, dost ve kardeş Katar devleti ve halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Uluslararası toplumu İsrail'in ayrımsız ve orantısız güç kullanımına son verilmesi ve uluslararası hukuka riayet etmeye zorlanması için çabalarını artırmaya davet eden Bilgiç, "Katar Kızılayı Derneği Gazze Genel Merkezi’nin 17 Mayıs 2021 tarihinde İsrail tarafından bombalanması ile Şeyh Hamad Bin Halife Al Sani Hastanesi’nin zarar görmesine yol açan İsrail saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

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