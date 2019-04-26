Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.63
Dolar
5.95
BIST 100
94,565.56
Altın
1,281.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Parti Sözcüsü Öztrak konuşuyor
logo
Türkiye

Dışişleri Bakanlığı: İdlib'in istikrarı yönündeki kararlılık teyid edildi

Dışişleri Bakanlığından Nur Sultan'daki Garantörler Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklamada, "Taraflar, İdlib'deki durumun istikrarlaştırılmasına ilişkin anlaşmaların uygulanması yönündeki kararlılıklarını teyid etmişlerdir." denildi.

Zuhal Demirci   | 26.04.2019
Dışişleri Bakanlığı: İdlib'in istikrarı yönündeki kararlılık teyid edildi

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Rusya ve İran'ın Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlediği Suriye konulu 12. Garantörler Toplantısına ilişkin, "Taraflar, İdlib'deki durumun istikrarlaştırılmasına ilişkin anlaşmaların uygulanması yönündeki kararlılıklarını teyid etmişlerdir." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye konulu yüksek düzeyli Astana toplantılarının 12'ncisinin 25-26 Nisan'da Nur Sultan'da düzenlendiği, toplantıda ağırlıklı olarak sahada yaşanan gelişmeler ve Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabaların ele alındığı belirtildi.

Tarafların, Fırat'ın doğusundaki durum hakkında aralarındaki eş güdümü sürdürmekte mutabık kaldıkları vurgulanan açıklamada, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne kasteden ve komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan ayrılıkçı gündemleri reddettiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Taraflar, İdlib'teki durumun istikrarlaştırılmasına ilişkin anlaşmaların uygulanması yönündeki kararlılıklarını teyid etmişler; bu doğrultuda, koordineli devriyeler dahil olmak üzere atılan adımları memnuniyetle karşılamışlardır. Taraflar, terörizmle mücadelede iş birliğini sürdürme kararlılığını teyid etmiş, bölgedeki ateşkes ihlallerinin azaltılması amacıyla somut adımlar atılması hususunda mutabık kalmışlardır."

Açıklamada, toplantıda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Geir O. Pedersen'le, Anayasa Komitesi'nin en kısa sürede Cenevre'de kurularak toplanması, müteakip danışmaların Cenevre'de yapılması ve Pedersen'ın çabalarının desteklenmesi hususlarının istişare edildiği kaydedildi.

Tarafların ayrıca Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların müteakip turlarına, komşu ülkeler Irak ve Lübnan'ın gözlemci statüsünde davet edilmesi hususunda anlaştığı aktarılan açıklamada, toplantı vesilesiyle, zorla alıkonan kişilerin serbest bırakılmasını teminen kurulan Çalışma Grubu'nun 8'inci toplantısının da düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Taraflar, Çalışma Grubu bünyesinde hazırlanan projeyle Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin 24 Kasım 2018, 12 Şubat 2019 ve 22 Nisan 2019'da karşılıklı ve eşzamanlı serbest bırakılmalarından duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların 13'üncüsünün önümüzdeki temmuzda Nur Sultan'da yapılması kararlaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin’in küresel açılımlarında düşünce kuruluşlarının etkisi
GÖRÜŞ - Veliaht Prens’in güç sarhoşluğu ve Suudileri bekleyen tehlike
Yeni dünya düzensizliği: Yeni Soğuk Savaş başlarken
Körfez'in müdahalesi Kuzey Afrika'yı istikrarsızlığa sürüklüyor
İsrail'de koalisyon pazarlıkları

Benzer haberler

Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

'ABD’nin dayatmalarla sonuca ulaşamayacağını anlaması gerekiyor'

Galatasaray finale yükseldi

İdlib'de son 3 günde 25 sivil hayatını kaybetti

İdlib'de son 3 günde 25 sivil hayatını kaybetti
Bakan Kurum'dan üniversitelere 'proje' çağrısı

Bakan Kurum'dan üniversitelere 'proje' çağrısı
Öğrenciler tasarım beceri atölyelerinde bilim ve sanatla buluşacak

Öğrenciler tasarım beceri atölyelerinde bilim ve sanatla buluşacak