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Türkiye

Dışişleri Bakanlığı: Afganistan ile iş birliğimizin her alanda daha da gelişmesini diliyoruz

Dışişleri Bakanlığının, Türkiye-Afganistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılına ilişkin açıklamasında, "Bu özel yılda, iş birliğimizin her alanda daha da gelişmesini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Zuhal Demirci, Muhammet Tarhan   | 28.02.2021
Dışişleri Bakanlığı: Afganistan ile iş birliğimizin her alanda daha da gelişmesini diliyoruz

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 Mart 2021'in Türkiye ile Afganistan arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümüne tekabül ettiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yıl dönümüne ilişkin kutlama etkinlikleri kapsamında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Ramin'in katılımlarıyla 1 Mart'ta Dışişleri Bakanlığında ülkeler arasındaki dostluğu simgeleyen fidanların dikileceği, ardından Çavuşoğlu'nun Afgan mevkidaşı Hanif Atmar'ın ev sahipliğinde Kabil'de gerçekleştirilecek kutlama resepsiyonunda çevrim içi hitapta bulunacağı ifade edildi.

İki ülke arasında 1 Mart 1921'de imzalanan Türkiye-Afganistan İttifak Anlaşmasıyla ikili diplomatik ilişkilerin kurulduğu anımsatılan açıklamada, Türkiye'nin Kabil'de açtığı büyükelçiliğin, 1919'da bağımsızlığına kavuşmasının ardından Afganistan'da faaliyete geçen ilk diplomatik misyon ve Afganistan'ın, TBMM'yi resmi olarak tanıyan ikinci ülke olduğuna işaret edildi.

"Afganistan'da süregelen şiddetin bir an önce son bulmasını diliyoruz"

Açıklamada, "Türkiye-Afganistan diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümünün kutlandığı bu özel yılda, iş birliğimizin her alanda daha da gelişmesini, Afganistan'da süregelen şiddetin bir an önce son bulmasını ve ülkede kalıcı barış ve huzurun hakim olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.


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