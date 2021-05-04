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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Slovenya'da, Cumhurbaşkanı Borut Pahor tarafından kabul edildi.

Mehmet Şah Yılmaz   | 04.05.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor tarafından kabul edildi Fotoğraf: twitter.com/MevlutCavusoglu

Lübliyana/Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Pahor'la görüştüğünü ve başbakanlık döneminde imzaladığı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın 10. yılını kutladıklarını kaydederek "Firmalarımızın Slovenya'da önemli projeler üstlenmesinden memnunuz. Kendisini Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu'na bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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