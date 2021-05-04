Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Slovenya'da, Cumhurbaşkanı Borut Pahor tarafından kabul edildi.
Lübliyana/Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Pahor'la görüştüğünü ve başbakanlık döneminde imzaladığı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın 10. yılını kutladıklarını kaydederek "Firmalarımızın Slovenya'da önemli projeler üstlenmesinden memnunuz. Kendisini Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu'na bekliyoruz." ifadesini kullandı.
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#Slovenya CB Borut Pahor'la görüştük.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 4, 2021
-Başbakanlık döneminde imzaladığı Stratejik Ortaklık Anlaşmasının 10. yılını kutluyoruz.
-Firmalarımızın Slovenya'da önemli projeler üstlenmesinden memnunuz.
-Kendisini Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi ve @AntalyaDF’ye bekliyoruz.🇹🇷🇸🇮 pic.twitter.com/mkbRCz0RT1