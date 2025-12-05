Dolar
42.51
Euro
49.58
Altın
4,224.68
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
10,992.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Slovenya, İsrail katılımcı ülkeler arasında yer aldığı sürece Eurovision'a katılmayacak

Slovenya’nın kamu yayın kuruluşu Slovenya Radyo ve Televizyonu (RTV), İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’ndaki katılımcı listesinde yer almaya devam etmesi halinde yarışmaya katılmayacağını açıkladı.

Melike Pala, Lejla Biogradlija  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Slovenya, İsrail katılımcı ülkeler arasında yer aldığı sürece Eurovision'a katılmayacak

Brüksel

Avrupa Yayın Birliğinin (EBU), İsrail'i Eurovision Şarkı Yarışması'nda tutma kararının ardından yarışmadan çekilme kararı alan ülkeler arasında bulunan Slovenya'daki RTV, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e karşı tutumlarında kararlı olduklarını belirtti.

RTV'nin etik standartlara bağlı olduğu aktarılan açıklamada, "Uluslar arasında barış, saygı ve eşitlik değerlerine bağlı kalmaya devam ediyoruz. Bunların tüm EBU projelerinde kabul edilmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, "İsrail katılımcı ülkeler arasında yer aldığı sürece Slovenya, Eurovision'a katılmayacak." vurgusu yapıldı.

4 ülke yarışmaya katılmayacak

RTV Yönetim Kurulu Başkanı Natalija Gorscak, dün yaptığı açıklamada, EBU'nun Rusya'nın katılımını onaylamadığını ancak şimdi İsrail için aynısını yapmaya cesaret edemediğini söylemişti.

Gazze'de 200'den fazla gazetecinin öldürüldüğünü ve gazetecilerin halen bölgeye giremediğini aktaran Gorscak, "Geçen yılki yarışmada İsrail'in performansının siyasi olduğunu gördük. Biz Eurovision'a siyasetin girmemesi için mücadele ediyoruz. Mesajımız açık: Gazze'de öldürülen 20 binden fazla çocuk için İsrail varsa biz yokuz." ifadesini kullanmıştı.

İsrail'in yarışmada yer alması nedeniyle Hollanda, İspanya ve İrlanda da Eurovision'dan çekileceklerini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum: Gücümüzün kaynağını her zaman güçlü aile ve güçlü kadınlardan aldık
Bakan Uraloğlu: Erzurum’u Karadeniz’e bağlayan hattı milletimizin hizmetine sunacağız
Muş'ta UMKE görevlileri, zorlu eğitimlerle çetin kış şartlarına hazırlanıyor
Öğrencilerin "umut mektupları" Gazzeli çocuklara ulaştırılacak
Bakan Memişoğlu: Yerli ve milli Gökbey helikopter ambulanslarımız 2026 yılı sonunda filomuzda görev almaya başlayacak

Benzer haberler

Slovenya, İsrail katılımcı ülkeler arasında yer aldığı sürece Eurovision'a katılmayacak

Slovenya, İsrail katılımcı ülkeler arasında yer aldığı sürece Eurovision'a katılmayacak

TRT, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'nda kalmasına onay verilmesine tepki gösterdi

Avrupa Yayın Birliği, İsrail'in Eurovision'a katılımını oylamaktan kaçındı, birçok ülke boykot kararı aldı

Avrupa Yayın Birliği'nde, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihracının oylanması bekleniyor

Avrupa Yayın Birliği'nde, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihracının oylanması bekleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet