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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 18. MİKTA Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "MIKTA çok taraflı diplomasiye güzel bir örnek" dedi.

Şerife Çetin   | 03.02.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 18. MİKTA Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Ankara

Twitter hesabından mesaj paylaşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çevrim içi düzenlenen 18'inci MIKTA Dışişleri Bakanları Toplantısı'na  Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya dışişleri bakanlarının da katıldığını bildirdi. 

Çavuşoğlu, MIKTA Dönem Başkanlığını devralan Avustralya'yı kutlarken, devreden Güney Kore'ye de teşekkürlerini iletti. 

"MIKTA çok taraflı diplomasiye güzel bir örnek." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, Türkiye'nin katkılarının devam edeceğini vurguladı. 

25 Eylül 2013'te oluşturulan MIKTA, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasında gayriresmi bir istişare platformu olarak faaliyet gösteriyor. MIKTA ifadesi, katılımcı ülke isimlerinin ilk harflerinden oluşuyor.

Dışişleri bakanları düzeyinde yürütülen MIKTA toplantılarının koordinasyonu ise Dönem Başkanlığını üstlenen ülke tarafından yürütülüyor.





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